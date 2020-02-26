В ульяновской школе, где ранили учителя, не было металлоискателя

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Школа в Ульяновске, где ученик ударил ножом педагога, охраняется сотрудниками частного охранного предприятия, в ней есть два турникета, но нет металлоискателя, сообщила в среду журналистам начальник управления образования города Светлана Куликова.
По данным следствия, 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. Пострадавшая женщина прооперирована, ее состояние средней степени тяжести. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК.
"Школу охраняет ЧОП... На входе в школе стоят два турникета. Каждое утро детей встречают дежурный администрации школы, дежурные педагоги, которые провожают детей в раздевалку, в классы, но в школе отсутствует металлоискатель", - сказала Куликова.
Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе СУСК, ученик на учете не состоял. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся. В школу выехали глава Ульяновска Сергей Панчин и представители управления образования, в ближайшие дни будет проверена работа психологической службы в школе.