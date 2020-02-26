В ульяновской школе, где ранили учителя, не было металлоискателя

По данным следствия, 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. Пострадавшая женщина прооперирована, ее состояние средней степени тяжести. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК.