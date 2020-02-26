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Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
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РИА Новости

Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"

16:28 26.02.2020 (обновлено: 16:55 26.02.2020)
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© Фото : пресс- служба ГК «Просвещение»Стали известны финалисты конкурса "Уроки Победы"
Стали известны финалисты конкурса Уроки Победы
© Фото : пресс- служба ГК «Просвещение»
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В финал международного конкурса "Уроки Победы" из 525 участников, отобранных экспертным жюри, вышли 33 человека – по трое в каждой из 11 номинаций, сообщает пресс-служба Группы Компаний "Просвещение", выступающей вместе с Российским Историческим Обществом и министерством просвещения России организаторами проекта.
Конкурс "Уроки Победы" направлен на сохранение исторической памяти и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая празднуется в 2020 году. К участию в конкурсе были приглашены педагогические работники школ России и зарубежных стран.
На конкурс были поданы более 15 тысяч работ, заявки поступили изо всех субъектов России и 25 зарубежных стран.
"Мы подводим итоги поистине уникального мероприятия, которое в таком масштабе было организовано впервые. Оно направлено на повышение уровня патриотического воспитания и исторической грамотности школьников. Основными участниками конкурса являются педагоги: это не только преподаватели истории, это практически все учителя, классные руководители, педагоги начальной школы", — заявил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк на состоявшейся в среду церемонии объявления финалистов конкурса, которая прошла в доме Российского Исторического Общества.
По мнению экспертов, на конкурс было прислано большое количество интересных и неординарных работ, поэтому было принято решение выделить не только финалистов, но и еще более четырех десятков лауреатов, отобранных жюри по особой квоте. Подчеркивается, что конечной целью конкурса является обмен педагогическим опытом, поэтому все отмеченные педагоги смогут опубликовать методические разработки в специальном сборнике, который будет размещен на сайтах-организаторах проекта.
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"Выбрать лучшие работы было непросто. В конце марта, начале апреля 33 педагога приедут в столицу, чтобы продемонстрировать свои таланты и мастерство уже в очном этапе. Мы сделаем все, чтобы эта поездка была для них комфортной и эффективной", - сообщил председатель совета директоров Группы Компаний "Просвещение" Владимир Узун.
Организаторы рассчитывают, что все победители и призеры станут известны 2 апреля.
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Владимир УзунВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей НарышкинПросвещениеАлександр ЧубарьянОбщество
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