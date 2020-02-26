Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя.
Рыбчинский заявил, что описанные в официальной схеме обстоятельства аварии не сходятся с версией о том, что артист мог уснуть за рулем. Эксперт пояснил, что спящий человек, как правило, резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону до столкновения с препятствием.
© Фото из материалов уголовного делаАвтомобиль Виктора Цоя после аварии
© Фото из материалов уголовного дела
Автомобиль Виктора Цоя после аварии
"Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие", — отметил следователь в комментарии телеканалу "Звезда".
Рыбчинский уверен, что данная деталь свидетельствует о том, что Цой не спал в момент аварии.
Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате лобового столкновения его "Москвича" с автобусом "Икарус" на трассе Слока — Талси. Согласно официальной версии, 28-летний музыкант заснул за рулем легковушки.