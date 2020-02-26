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2020-02-26T21:04+0300
https://ria.ru/20200226/1565238570.html
Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя
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РИА Новости

Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя

16:21 26.02.2020 (обновлено: 21:04 26.02.2020)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкСолист рок-группы "Кино" Виктор Цой
Солист рок-группы Кино Виктор Цой
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подполковник полиции, следователь Станислав Рыбчинский рассказал о нестыковках в официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя.
Рыбчинский заявил, что описанные в официальной схеме обстоятельства аварии не сходятся с версией о том, что артист мог уснуть за рулем. Эксперт пояснил, что спящий человек, как правило, резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону до столкновения с препятствием.
© Фото из материалов уголовного делаАвтомобиль Виктора Цоя после аварии
Автомобиль Виктора Цоя после аварии
© Фото из материалов уголовного дела
Автомобиль Виктора Цоя после аварии
"Здесь же мы видим, что машина резко ушла влево. Это значит, что водитель среагировал на препятствие", — отметил следователь в комментарии телеканалу "Звезда".
Рыбчинский уверен, что данная деталь свидетельствует о том, что Цой не спал в момент аварии.
Лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в результате лобового столкновения его "Москвича" с автобусом "Икарус" на трассе Слока — Талси. Согласно официальной версии, 28-летний музыкант заснул за рулем легковушки.
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996131071931
Обсудить 6
Группа "Кино"Станислав РыбчинскийВиктор ЦойОбщество
Популярные комментарии
Тут не обязательно уснуть и сползать с руля. Достаточно просто закрыть на мгновение глаза при этом нога автоматически увеличивает скорость. У самого так случилось, машина ушла как раз налево, хорошо ехал по второй полосе, когда открыл глаза был уже на третьей.
26 февраля, 18:28
nKnakis Kamakis
802002
Цой жив. Постоянно читаю то на домах, то на заборах.
26 февраля, 17:32
Naum Vygodsky
801101
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