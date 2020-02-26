Эксперт заявил о нестыковках в официальной версии гибели Виктора Цоя

Рыбчинский заявил, что описанные в официальной схеме обстоятельства аварии не сходятся с версией о том, что артист мог уснуть за рулем. Эксперт пояснил, что спящий человек, как правило, резко съезжает вправо и после этого начинает сдвигаться в правую сторону до столкновения с препятствием.