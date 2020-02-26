Школьник и учитель из Ульяновска не конфликтовали, сообщили власти

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Между учительницей и школьником, ударившим ее ножом в Между учительницей и школьником, ударившим ее ножом в Ульяновске , не было никакого конфликта, сообщила в среду журналистам начальник управления образования города Светлана Куликова.

По данным следствия, 15-летний школьник ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу в среду утром перед уроком в кабинете математики. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство, подозреваемый задержан. Пострадавшая женщина прооперирована, ее состояние средней степени тяжести. По показаниям очевидцев, подросток напал на учительницу без причины, сообщал СК.

"Ни о каком конфликте ученика с учителем речи не идет", - сказала Куликова.

Она добавила, что в течение дня в школе с учениками работал психолог. "Сейчас дать характеристику ребенку я не могу, не имею права, так как в школе проводится служебная проверка, работают следственные органы", - объяснила Куликова.