В Таиланде турист провел три дня в открытом море

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Таиланде в районе острова Пхукет турист из Великобритании провел три дня в открытом море после отказа двигателя своей парусной яхты, В Таиланде в районе острова Пхукет турист из Великобритании провел три дня в открытом море после отказа двигателя своей парусной яхты, сообщает издание "Новости Пхукета".

Как рассказал глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чарнгчай Чомчернгпат, информацию о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж судна морского снабжения Miclyn Endurance, обнаруживший лодку с неисправным мотором в 40 морских милях к юго-западу от побережья Пхукета.

Патрульному кораблю удалось установил контакт с Miclyn Endurance, а потом и отыскать дрейфовавшую в море яхту Pollen Path с 70-летним британцем Майклом Тернером на борту. Кроме него на судне никого не было.

Парусную яхту отбуксировали в штаб третьего регионального командования на мысе Панва. В настоящий момент неизвестно, по какой именно причине Pollen Path не смогла самостоятельно вернуться на остров под парусами после отказа мотора.

Вице-адмирал Чомчернгпат объяснил это "слишком сильным ветром".