В Таиланде турист провел три дня в открытом море

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Таиланде в районе острова Пхукет турист из Великобритании провел три дня в открытом море после отказа двигателя своей парусной яхты, сообщает издание "Новости Пхукета".
Как рассказал глава третьего регионального командования ВМФ Таиланда вице-адмирал Чарнгчай Чомчернгпат, информацию о терпящем бедствие судне передал на сушу экипаж судна морского снабжения Miclyn Endurance, обнаруживший лодку с неисправным мотором в 40 морских милях к юго-западу от побережья Пхукета.
Патрульному кораблю удалось установил контакт с Miclyn Endurance, а потом и отыскать дрейфовавшую в море яхту Pollen Path с 70-летним британцем Майклом Тернером на борту. Кроме него на судне никого не было.
Парусную яхту отбуксировали в штаб третьего регионального командования на мысе Панва. В настоящий момент неизвестно, по какой именно причине Pollen Path не смогла самостоятельно вернуться на остров под парусами после отказа мотора.
Вице-адмирал Чомчернгпат объяснил это "слишком сильным ветром".
"Тернер рассказал, что направлялся от одного из пирсов на западном побережье Пхукета к пирсу в Чалонге, когда у его яхты отказал мотор, и ветер был таким сильным, что он не смог вернуться на берег, — заявил вице-адмирал. — После трех дней в море у него оставались на борту запасы воды и еды еще на три дня, но он встретил грузовое судно и попросил команду о помощи".
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