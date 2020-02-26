В ЦБ рассказали о выявленных в 2019 году поддельных деньгах

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Риски фальшивомонетничества в России остаются низкими: семь подделок на 1 миллион банкнот, свидетельствуют данные Риски фальшивомонетничества в России остаются низкими: семь подделок на 1 миллион банкнот, свидетельствуют данные ЦБ о поддельных денежных знаках, выявленных в 2019 году в банковской системе России.

"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил семь подделок на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет и осталась на уровне 2018 года", - говорится в сообщении.

Ожидаемо больше всего в прошлом году было обнаружено поддельных пятитысячных купюр (28,7 тысячи) и тысячных (8,6 тысячи) банкнот, меньше всего — 10-рублевых (три).

Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (167), 5 рублей (60) и даже одна монетка в 1 рубль.

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