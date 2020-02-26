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В ЦБ рассказали о выявленных в 2019 году поддельных деньгах
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РИА Новости

В ЦБ рассказали о выявленных в 2019 году поддельных деньгах

16:13 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Риски фальшивомонетничества в России остаются низкими: семь подделок на 1 миллион банкнот, свидетельствуют данные ЦБ о поддельных денежных знаках, выявленных в 2019 году в банковской системе России.
"Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил семь подделок на 1 миллион банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот к общему объему банкнот, находящихся в обращении, не растет и осталась на уровне 2018 года", - говорится в сообщении.
Ожидаемо больше всего в прошлом году было обнаружено поддельных пятитысячных купюр (28,7 тысячи) и тысячных (8,6 тысячи) банкнот, меньше всего — 10-рублевых (три).
Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (167), 5 рублей (60) и даже одна монетка в 1 рубль.
В четвертом квартале 2019 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,462 тысячи поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 8,8 тысячи поддельных пятитысячных банкнот, 2,57 тысячи поддельных банкнот номиналом 1 тысяча рублей, 698 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (три). При этом было выявлено 92 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 10 поддельных монет номиналом 5 рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
16 октября 2019, 12:44
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияПроисшествия
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