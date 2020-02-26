СМИ: число жертв коронавируса в Японии возросло до семи человек

По его данным, четверо погибших - с карантинного круизного лайнера Diamond Princess, еще трое к этому судну не имели никакого отношения.
За минувшие сутки в Японии выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число инфицированных достигло 891, из которых 705 человек - пассажиры и члены экипажа судна Diamond Princess. В том числе на лайнере выявлено 14 новых случаев заражения.
Новый вирус получил известность, когда Китай 31 декабря 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса