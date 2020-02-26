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Второе чтение проекта по поправкам в Конституцию может пройти 10 марта
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РИА Новости

Второе чтение проекта по поправкам в Конституцию может пройти 10 марта

16:05 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Проект по поправкам в Конституцию РФ будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта", - сказал Крашенинников в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Конституция РФ
Вчера, 11:15
Совфед одобрил порядок рассмотрения проекта о поправке в Конституцию
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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