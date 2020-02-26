Второе чтение проекта по поправкам в Конституцию может пройти 10 марта

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Проект по поправкам в Конституцию РФ будет предложен к рассмотрению в Госдуме во втором чтении 10 марта, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы выходим на финишную прямую, постараемся добиться качественного результата, будем предлагать рассмотреть проект во втором чтении 10 марта", - сказал Крашенинников в среду на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.