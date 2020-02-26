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Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
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РИА Новости

Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона

16:04 26.02.2020 (обновлено: 03:06 27.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 фев РИА Новости, Денис Ворошилов. Посольство России в Великобритании считает налогом плату за въезд в центр Лондона, и напоминает, что дипмиссии освобождены от их уплаты, говорится в комментарии российской миссии.
Ранее британские власти сообщили, что посольство России находится в числе наиболее крупных неплательщиков сбора за въезд в центр столицы. Такие сообщения появляются ежегодно, в них приводится перечень дипмиссий, которые не платят сбор, составляющий 11,5 фунта стерлингов день. Посольство не раз заявляло свою позицию относительно уплаты сбора.
"Венская конвенция предусматривает для дипломатических миссий ряд изъятий, необходимых для эффективного выполнения их функций. Среди них — освобождение от уплаты установленных в стране пребывания "налогов, сборов и пошлин, личных и имущественных, государственных, районных и муниципальных". Упомянутый сбор за въезд в центр британской столицы по своей природе является именно налогом. Такова единодушная позиция аккредитованных в Лондоне иностранных посольств", — говорится в комментарии посольства.
Дипломаты напоминают, что в опубликованном списке "задолжавших" свыше ста тысяч фунтов стерлингов числятся 90 миссий, а лидирует в нем посольство США.
Посольство Российской Федерации в Великобритании
25 февраля, 23:50
Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
"Посольство со всей ответственностью относится к обязательству уважать законы и правила страны пребывания, как того требует Венская конвенция о дипломатических сношениях. Это в особенности касается правил дорожного движения, запрета на вождение в состоянии алкогольного опьянения, соблюдения режима парковки. Готовность дипломата соблюдать законы принимающего государства — важный элемент его профессионализма, существенный фактор при назначении и продвижении по службе", — отмечается в сообщении.
Британские власти не считают сбор за въезд в центр города налогом и настаивают на его уплате иностранными диппредставительствами.
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ЛондонРоссияВ мире
Популярные комментарии
Британцам надо тоже ввести налог в двойном размере потому что они ездят в суровых климатических условиях Москвы и сильно загрязняют воздух.
26 февраля, 19:52
iil.1964
6450005
Британские ученые, однако...
26 февраля, 16:38
Валерий Камаев
4151002
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