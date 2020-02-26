Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже внесено порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ, которые носят серьезный, содержательный характер.
"Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
Президент отметил, что предложения поступают от разных людей, посвящены важнейшим темам.