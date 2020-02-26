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Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

16:03 26.02.2020 (обновлено: 16:04 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже внесено порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ, которые носят серьезный, содержательный характер.
"Работа идет очень активно, по имеющимся у меня данным, уже поступило порядка 900 предложений, они носят такой серьезный, содержательный характер, практически по всем направлениям нашей жизни и жизнедеятельности государства", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.
Президент отметил, что предложения поступают от разных людей, посвящены важнейшим темам.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 11:42
Поправки в Конституцию не предполагают обнуления президентских сроков
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияОбществоВ мире
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