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Теплоснабжение
2020-02-26T16:00+0300
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"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"
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РИА Новости

"Интер РАО" стала единственным владельцем "Томскэнергосбыта"

16:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТомск
Томск
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группа "Интер РАО" довела долю прямого распоряжения в "Томской энергосбытовой компании" ("Томскэнергосбыт") с 24,3% до 100%, став ее единственным владельцем, следует из материалов "Интер РАО".
"Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС" приобрело у акционерного общества "Интер РАО Капитал" 3 999 462 642 обыкновенных именных бездокументарных акций и 281 769 199 привилегированных акций типа А акционерного общества "Томская энергосбытовая компания", - говорится в материалах.
Отмечается, что до приобретения акций "Интер РАО" имела 24,3065% "Томскэнергосбыта" в прямом распоряжении, 75,6935% - в косвенном распоряжении. После приобретения акций у "Интер РАО Капитал", группа довела долю прямого распоряжения в "Томскэнергосбыте" до 100%.
В конце мая компании группы "Интер РАО" консолидировали на своем балансе 100% акций "Томскэнергосбыта" по итогам процедуры выкупа у миноритариев.
"Томскэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком Томской области, занимается покупкой и реализацией конечным потребителям электроэнергии на территории региона.
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ТеплоснабжениеТомскэнергосбытЭкономика
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