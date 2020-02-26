Эксперт видит риск снижения продаж электромобилей из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Продажи и производство электромобилей в мире могут сократиться из-за коронавируса, сообщила эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко в рамках бизнес-завтрака в ЦВК "Экспоцентр" по теме "Возобновляемая энергетика России: итоги 2019 года и взгляд в будущее".
Как следует из презентации эксперта, если снижение продаж автомобилей при росте продаж электромобилей продолжится, то в 2020 году доля электромобилей в мировом парке сможет приблизиться к 5%.
"Такой нескромный прогноз, что если эта тенденция продолжится, то в 2020 году мы можем дальше уже увидеть 5% электромобилей от общего рынка. Но я бы сейчас не была настолько позитивной, потому что вопрос коронавируса. Действительно, очень сильно проседает сейчас и потребление в Китае, и пока январские продажи электромобилей не радуют, но нельзя по ним до конца оценивать рынок, потому что это по сравнению с декабрём. Декабрь традиционно такой месяц предновогодний - много покупок. Но, действительно, многие эксперты, и я, опасаемся, что могут замедлиться продажи и даже производство тех же самых электромобилей, если ситуация с вирусом будет развиваться дальше в таком ключе", - сказала Грушевенко.
Как следует из ее презентации, в 2019 году парк электромобилей достиг 7,4 миллиона единиц. При этом продажи легковых автомобилей на двигателе внутреннего сгорания снижались, а продажи электромобилей росли. Доля электромобилей от мирового авторынка в 2019 году составила 2,5%, а в 2018 году она составляла 2,2%. Основным драйвером роста стала Европа, хотя Китай по-прежнему лидирует по объёму и доле рынка.