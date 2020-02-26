Эксперт видит риск снижения продаж электромобилей из-за коронавируса

"Такой нескромный прогноз, что если эта тенденция продолжится, то в 2020 году мы можем дальше уже увидеть 5% электромобилей от общего рынка. Но я бы сейчас не была настолько позитивной, потому что вопрос коронавируса. Действительно, очень сильно проседает сейчас и потребление в Китае, и пока январские продажи электромобилей не радуют, но нельзя по ним до конца оценивать рынок, потому что это по сравнению с декабрём. Декабрь традиционно такой месяц предновогодний - много покупок. Но, действительно, многие эксперты, и я, опасаемся, что могут замедлиться продажи и даже производство тех же самых электромобилей, если ситуация с вирусом будет развиваться дальше в таком ключе", - сказала Грушевенко.