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Пять простых рецептов в Великий пост
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Великий пост в 2020 году пройдет со второго марта по восемнадцатое апреля. На это время верующим придется полностью отказаться от пищи животного происхождения. Какими блюдами можно себя побаловать в период говения, чтобы было вкусно и без вреда здоровью, РИА Новости рассказал шеф-повар Антон Калер.
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Пять простых рецептов в Великий пост

16:20 26.02.2020 (обновлено: 17:16 26.02.2020)
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© Depositphotos / ingridhsЖареный картофель с грибами и томатами черри
Жареный картофель с грибами и томатами черри
© Depositphotos / ingridhs
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Великий пост в 2020 году пройдет со второго марта по восемнадцатое апреля. На это время верующим придется полностью отказаться от пищи животного происхождения. Какими блюдами можно себя побаловать в период говения, чтобы было вкусно и без вреда здоровью, РИА Новости рассказал шеф-повар Антон Калер.

Овощной бурито

В первую очередь готовим начинку: обжариваем лук и чеснок, добавляем мелко нарезанный болгарский перец (зеленый, желтый и красный). Затем к смеси присоединяем консервированную кукурузу и фасоль, томаты в собственном соку и специи – соль, перец, орегано, паприку. Тушим до готовности, а потом выкладываем на тортилью – кукурузную лепешку. Можно и на пшеничную. После этого бурито нужно обжарить до румяной корочки с двух сторон на сковороде или отправить в духовку – на 10 минут при температуре 180 градусов. С той же начинкой можно приготовить и кесадилью, только овощную смесь в этом случае выкладываем не на тортилью, а на лаваш – его рекомендуется нарезать в форме полумесяцем и сложить в виде треугольного "конвертика". Подавать овощной бурито лучше всего с соусом гуакамоле. Он готовится очень просто: пропустить через блендер авокадо, сок лайма, кинзу, перец, чеснок, томаты и оливковое масло.

Картофельный гратен

Для начала обжариваем на подсолнечном или оливковом масле лук с чесноком. Затем добавляем белые замороженные грибы. Пока они прожариваются, промываем картофель, очищаем его от кожуры, нарезаем тонкими кружочками, а потом отвариваем (но не до полной готовности). Затем аккуратно выкладываем ломтики на противень слоями, заливаем небольшим количеством соевого молока и засыпаем специи – соль, перец, мускатный орех, корень сельдерея. Сверху выкладываем грибы. Отправляем противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.
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Шашлыки из грибов

Мытые и очищенные шампиньоны среднего размера выкладываем в миску, сушим, добавляем ложку оливкового масла, соль, перец и мелко нарубленный укроп. Еще можно немного копченой паприки, соевого соуса и чеснока. Все перемешать. А затем насадить грибы на шпажки и выложить на противень, покрытый пергаментной бумагой. Предварительно разогреть духовку до 230 градусов, время готовки – 15-20 минут. Можно подавать с соусом. Предлагаем такой вариант: соевый майонез смешать с соусом терияки и копченой паприкой.

Кокосовая панакота с маракуйей

Берем банку с кокосовыми сливками (примерно 600 мл) и делим пополам: одну часть убираем в холодильник, а с другой "работаем": вливаем в сотейник и добавляем веточку базилика, сахар по вкусу, ставим на плиту и доводим смесь до кипения. После добавляем агар-агар (желатин из водорослей), помешиваем и снимаем с огня. Убираем базилик и добавляем кокосовое молоко из холодильника. Хорошо все перемешиваем. Смесь разливаем в небольшие стаканчики и отправляем в морозилку на час. Пока панакота застывает, готовим фруктовую начинку. Разрезаем маракуйю, ложкой извлекаем в миску содержимое, добавляем нарезанную мелкими кубиками клубнику и сахар по вкусу. Фрукты выкладываем в стаканы с панакотой и украшаем сверху веточкой мяты.

Груша в вине

Берем около литра виноградного сока (предпочтительнее красное сухое вино – как вариант, можно приготовить в воскресенье, когда дозволяется вино), выливаем в кастрюлю. Добавляем специи: корицу, кардамон, бадьян, цедру лимона и апельсина. Затем очищаем от кожицы грушу – она должна быть твердой, отправляем в ту же кастрюлю и ставим на слабый огонь вариться, пока фрукт не покраснеет и не станет мягким. Когда груша дойдет до кондиции, нужно разрезать ее пополам, очистить от сердцевины и нарезать ломтиками. Хорошо подавать этот десерт с бисквитом. Для его приготовления понадобится соевое молоко, мука, сахар и разрыхлитель. Все ингредиенты смешать и хорошенько взбить – масса не должна получиться густой. После выливаем в форму тонким слоем толщиной в полтора сантиметра и ставим в духовку на 180 градусов. Двадцати минут будет достаточно. Готовый бисквит ломаем на кусочки и подаем с грушей.
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Великий пост 2020кулинарияРецептытрадицииедаПравославиеОбщество
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