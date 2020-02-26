Информацию о каско разрешили вносить в полис ОСАГО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о договоре Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о договоре каско на обратную сторону полиса ОСАГО , при этом заключать для этого договор каско отдельно не потребуется - соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировано Минюстом, сообщила пресс-служба Банка России

Во время годового отчета правительства в Госдуме 17 апреля прошлого года депутат Вячеслав Лысаков высказал идею создания комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско. Тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев счел идею "интересной" и предложил над ней поработать - прежде всего, выяснить, не возникнет ли здесь законодательных противоречий.

"Изменения позволят сделать заключение договора каско удобнее для потребителей и страховых компаний. Такая возможность может быть предоставлена страховщиком при покупке как бумажного, так и электронного полиса ОСАГО. Документ вступает в силу 8 марта 2020 года - по истечении 10 дней после дня официального опубликования", - говорится в сообщении ЦБ.

Пресс-служба при этом уточняет, что оформленный таким образом полис каско должен подходить под ряд требований: он должен включать в себя риски утраты (гибели) или повреждения транспортного средства, а также может предусматривать франшизу, которая, однако, не должна превышать 20% от страховой суммы.