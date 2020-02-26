Латвийские военные получили первые противотанковые системы Spike

Не способны и не понимают. Эстонский генерал врезал по армии Латвии Экс-командующий вооруженными эстонцами поссорился с латвийскими коллегами по поводу профессиональной армии. Неужели, говорит, вы не понимаете, что вы не способны? Но, как обычно, те, кто не способен, не способны и понять, что не способны.