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Латвийские военные получили первые противотанковые системы Spike
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РИА Новости

Латвийские военные получили первые противотанковые системы Spike

15:56 26.02.2020 (обновлено: 15:57 26.02.2020)
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CC BY 3.0 / Dave1185 / Спайк (ПТРК)
Спайк (ПТРК)
CC BY 3.0 / Dave1185 /
РИГА, 26 фев – РИА Новости. Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии получили первые противотанковые ракетные системы Spike в рамках контракта на 108 миллионов евро, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Пресс-служба Минобороны Латвии в 2018 году сообщила о подписании договора о покупке противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро. Занимавший тогда пост министра обороны прибалтийской страны Раймонд Бергманис заявил, что это исторический контракт для национальных вооруженных сил и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он отметил, что аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире.
"Национальные вооруженные силы получили первые противотанковые ракетные системы Spike, следующие поставки ожидаются летом", - говорится в пресс-релизе Минобороны.
Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.
Ракетные системы будут поставляться в Латвию в несколько этапов до 2023 года.
Солдаты Латвийской армии во время военного парада
29 января, 14:02Акценты
Не способны и не понимают. Эстонский генерал врезал по армии Латвии Экс-командующий вооруженными эстонцами поссорился с латвийскими коллегами по поводу профессиональной армии. Неужели, говорит, вы не понимаете, что вы не способны? Но, как обычно, те, кто не способен, не способны и понять, что не способны.
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SPIKEЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Я скажу сразу - я не сторонник США - где они там война и разруха. Всё просто - на войне делают деньги 💰💲💵 и много денег 💰💰💰. Они это поняли ещё во времена "Унесённых ветром" Рецепт прост - если у кого что-то есть это надо забрать. Цивилизованный вариант отжима - "мы вам поможем" - оружием и деньгами - не бесплатно конечно. Оружие со складов, предназначенное на утилизацию по ценам нового и современного а финансовая помощь под такие проценты что даже Аль Капоне нервно курит в сторонке. Spike (ATGM) - образец1981 года 😅😂🤣
26 февраля, 16:08
Архангел Гавриил
1431100
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