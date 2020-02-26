Латвийские военные получили первые противотанковые системы Spike

Пресс-служба Минобороны Латвии в 2018 году сообщила о подписании договора о покупке противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро. Занимавший тогда пост министра обороны прибалтийской страны Раймонд Бергманис заявил, что это исторический контракт для национальных вооруженных сил и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил. Он отметил, что аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире.
"Национальные вооруженные силы получили первые противотанковые ракетные системы Spike, следующие поставки ожидаются летом", - говорится в пресс-релизе Минобороны.
Противотанковыми ракетами Spike оснащены британские боевые гусеничные машины разведки CVRT.
Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.
Ракетные системы будут поставляться в Латвию в несколько этапов до 2023 года.
29 января, 14:02АкцентыНе способны и не понимают. Эстонский генерал врезал по армии Латвии Экс-командующий вооруженными эстонцами поссорился с латвийскими коллегами по поводу профессиональной армии. Неужели, говорит, вы не понимаете, что вы не способны? Но, как обычно, те, кто не способен, не способны и понять, что не способны.