ЕС заявил о необходимости быть готовым к росту случаев короновируса

"ЕС пока находится на этапе сдерживания. Важно подчеркнуть это. Но учитывая, как быстро может измениться ситуация, мы наблюдали за этим последние несколько дней, но, несмотря на тo, что мы находимся на этапе сдерживания, системы здравоохранения в странах ЕС должны быть готовы к увеличению числа случаев заражения COVID-19", - заявила Кириакидес.