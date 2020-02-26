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ЕС заявил о необходимости быть готовым к росту случаев короновируса
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РИА Новости

ЕС заявил о необходимости быть готовым к росту случаев короновируса

15:54 26.02.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Женщина в медицинской маске в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Европейский Союз все еще находится в "фазе сдерживания" вспышки нового коронавируса COVID-19, но система здравоохранения должна быть готова к росту случаев заражения, заявила на пресс-конференции в Риме комиссар Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
"ЕС пока находится на этапе сдерживания. Важно подчеркнуть это. Но учитывая, как быстро может измениться ситуация, мы наблюдали за этим последние несколько дней, но, несмотря на тo, что мы находимся на этапе сдерживания, системы здравоохранения в странах ЕС должны быть готовы к увеличению числа случаев заражения COVID-19", - заявила Кириакидес.
Трансляция велась на сайте ЕК.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
25 февраля, 15:07
Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса
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Распространение нового коронавирусаСтелла КириакидесЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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