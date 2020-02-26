В Иране заявили, что СВПД жив, несмотря на давление со стороны США

США в одностороннем порядке вышли из СВПД 8 мая 2018 года и ввели санкции в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. Позднее Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств в рамках СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности. Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.