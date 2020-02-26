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Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом
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РИА Новости

Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом

15:46 26.02.2020
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© РИА Новости / А. Игнатов / Перейти в фотобанкВид на город Эль-Кувейт сверху
Вид на город Эль-Кувейт сверху
© РИА Новости / А. Игнатов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 26 фев - РИА Новости. Портовое управление Кувейта запретило судам, идущим из стран, где обнаружено много случаев заболевания коронавирусом, - Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирана, Ирака - останавливаться в его портах, за исключением нефтяных танкеров, сообщила в среду кувейтская газета "Аль-Анбаа".
"Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры", - говорится в сообщении управления.
В среду минздрав Кувейта объявил о 25 случаях заболевания новым коронавирусом на территории эмирата.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ коронавирусом за пределами Китая заразились 2790 человек, 44 скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
301000
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Распространение нового коронавирусаКувейтВ мире
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