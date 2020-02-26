Кувейт закрыл порты для судов из стран с коронавирусом

"Судам, идущим из Японии, Сингапура, Таиланда, Италии, Ирака и Ирана, запрещено посещать порты Кувейта. Запрет не распространяется на нефтяные танкеры", - говорится в сообщении управления.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ коронавирусом за пределами Китая заразились 2790 человек, 44 скончались.