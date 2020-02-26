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Число заражений коронавирусом в Китае снижается, заявил глава ВОЗ
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РИА Новости

Число заражений коронавирусом в Китае снижается, заявил глава ВОЗ

15:45 26.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
ЖЕНЕВА, 26 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых заражений COVID-19 в Китае уверенно снижается, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля.
"Группа экспертов ВОЗ обнаружила, что эпидемия достигла своего пика и перешла в плато в период с 23 января по 2 февраля, и с этого момента (количество новых случаев – ред.) уверенно снижается. Они обнаружили, что ДНК вируса не претерпел значительныx изменений. Группа также полагает, что меры, предпринятые Китаем, предотвратили появлениe значительного количества заражений. Но основной посыл, который должен дать всем странам надежду, смелость и уверенность, заключается в том, что вирус можно сдержать", - сказал он.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Тедрос Адханом ГебрейесусРаспространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
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