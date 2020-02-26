Число заражений коронавирусом в Китае снижается, заявил глава ВОЗ

"Группа экспертов ВОЗ обнаружила, что эпидемия достигла своего пика и перешла в плато в период с 23 января по 2 февраля, и с этого момента (количество новых случаев – ред.) уверенно снижается. Они обнаружили, что ДНК вируса не претерпел значительныx изменений. Группа также полагает, что меры, предпринятые Китаем, предотвратили появлениe значительного количества заражений. Но основной посыл, который должен дать всем странам надежду, смелость и уверенность, заключается в том, что вирус можно сдержать", - сказал он.