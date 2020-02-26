Суд оставил в СИЗО экс-министра Абызова

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобы на продление до конца марта ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова , которого обвиняют в мошенничестве, создании преступного сообщества и других преступлениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья.

В середине января Басманный суд столицы оставил Абызова в СИЗО до 26 марта. Вместе с ним суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову.

Срок расследования по этому делу ранее был продлен до 25 июня. Следователь в суде заявлял о необходимости за этот период получить и изучить результаты многочисленных запросов в налоговые органы, а также кредитные и иные организации. Наряду с прокурором он настаивал на том, что обвиняемым невозможно избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что следствие в середине февраля предъявило новое обвинение бизнесмену Степанову, вменив ему создание преступного сообщества, когда как ранее мужчину считали лишь его участником. Представители Абызова, Степанова и Пелипасова сочли такое решение направленным исключительно на удержание обвиняемых под стражей.

Адвокаты Абызова в свою очередь обращали внимание суда на то, что за 11 месяцев в следственном изоляторе здоровье бывшего министра значительно ухудшилось - у него диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, появились проблемы со сном. При этом оказать высококачественное лечение врачи СИЗО Лефортово, как считают защитники, не имеют возможности. По этой причине они просили отменить постановление Басманного суда и ограничиться домашним арестом.

Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России , в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Экс-министр себя виновным не считает.