Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ

Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания

На пресс-подходе один из журналистов спросил митрополита Илариона, выступал ли на совещании митрополит Онуфрий.

"Митрополит Онуфрий выступал, и он говорил о том, что Украинская православная церковь в составе Московского патриархата имеет самоуправляемый статус, который по сути ничем не отличается от статуса автокефалии, а та так называемая автокефалия, которую получили украинские раскольники, не только не помогла решить существующие проблемы, но наоборот углубила существующий раскол", - сказал глава ОВЦС.

В свою очередь сам митрополит Онуфрий, выходя из зала заседания в перерыве, сказал журналистам, что настроен позитивно. "Надеемся, что будет все хорошо", - сказал он.

В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.

Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.