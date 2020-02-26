Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь имеет самоуправляемый статус, фактически ту же автокефалию, признание же Константинополем так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) лишь углубило раскол в стране, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя выступление на Амманском совещании митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
На пресс-подходе один из журналистов спросил митрополита Илариона, выступал ли на совещании митрополит Онуфрий.
"Митрополит Онуфрий выступал, и он говорил о том, что Украинская православная церковь в составе Московского патриархата имеет самоуправляемый статус, который по сути ничем не отличается от статуса автокефалии, а та так называемая автокефалия, которую получили украинские раскольники, не только не помогла решить существующие проблемы, но наоборот углубила существующий раскол", - сказал глава ОВЦС.
В свою очередь сам митрополит Онуфрий, выходя из зала заседания в перерыве, сказал журналистам, что настроен позитивно. "Надеемся, что будет все хорошо", - сказал он.
В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет