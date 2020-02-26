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Религия и мировоззрение
2020-02-26T15:42+0300
https://ria.ru/20200226/1565236284.html
Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235171_0:507:2730:2043_1036x0_80_0_0_df74c1f74ac24e90b94166acebb1cbc9.jpg
РИА Новости

Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ

15:42 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПредстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Украинская православная церковь имеет самоуправляемый статус, фактически ту же автокефалию, признание же Константинополем так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) лишь углубило раскол в стране, заявил журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя выступление на Амманском совещании митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
На пресс-подходе один из журналистов спросил митрополита Илариона, выступал ли на совещании митрополит Онуфрий.
"Митрополит Онуфрий выступал, и он говорил о том, что Украинская православная церковь в составе Московского патриархата имеет самоуправляемый статус, который по сути ничем не отличается от статуса автокефалии, а та так называемая автокефалия, которую получили украинские раскольники, не только не помогла решить существующие проблемы, но наоборот углубила существующий раскол", - сказал глава ОВЦС.
В свою очередь сам митрополит Онуфрий, выходя из зала заседания в перерыве, сказал журналистам, что настроен позитивно. "Надеемся, что будет все хорошо", - сказал он.
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В совещании в Аммане принимают участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Мероприятие проходит в закрытом режиме в конференц-зале гостиницы Fairmont Amman.
Иерусалимский патриарх ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
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В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Киевский и всея Украины ОнуфрийМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьИорданияПравославиеВ мире
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