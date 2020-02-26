Мужчина, который поджег себя у офиса Зеленского, получил легкие ожоги

Бурлаков поджег себя у офиса Зеленского. Его оперативно потушили, он госпитализирован. Мужичина объяснил свой поступок тем, что "власть его не слышит". Бурлаков несколько дней протестовал против того, что местные власти не дали общине поделить земельные паи.