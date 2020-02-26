Мужчина, который поджег себя у офиса Зеленского, получил легкие ожоги

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Житель Сумской области Александр Бурлаков, который поджег себя у офиса президента Украины Владимира Зеленского, получил легкие ожоги, к нему в больницу направились представители офиса, сообщила в среду пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Бурлаков поджег себя у офиса Зеленского. Его оперативно потушили, он госпитализирован. Мужичина объяснил свой поступок тем, что "власть его не слышит". Бурлаков несколько дней протестовал против того, что местные власти не дали общине поделить земельные паи.
"Отдел обращения граждан в офисе президента уже выехал в эту больницу, и мы собираемся выяснить, какие проблемы у этого мужчины, на какие проблемы он хотел обратить внимание, чтобы помочь ему", - сказала Мендель, отметив, что Зеленский "взволнован таким поступком". Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По словам Мендель, мужчина получил ожоги легкой степени.
При этом она добавила, что есть более цивилизованные методы обращений в офис президента, и призвала граждан беречь свое здоровье.
Мендель также отметила, что полиция должна дать оценку действиям мужчины.
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