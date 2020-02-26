Митрополит Иларион рассказал о первой части межправославной встречи

АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. Предложенный Иерусалимским патриархом Феофилом III формат межправославных встреч может стать платформой для решения проблем Предложенный Иерусалимским патриархом Феофилом III формат межправославных встреч может стать платформой для решения проблем православия , другие площадки утратили свой смысл, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион

Он ответил на вопросы журналистов после завершения первой части встречи в Аммане , в которой участвуют шесть поместных церквей.

"Каждый говорит о своем, но многие говорят об одном и том же. И есть общее ощущение того, что церкви хотят иметь некую платформу для обсуждения накопившихся вопросов. Вопросов этих не становится меньше, их становится все больше", - сказал Иларион.

По его словам, другой обще православной площадки сейчас нет. "Та общеправославная площадка, которая существовала, она фактически утратила свой смысл, поскольку на той площадке все возглавлял Константинопольский патриарх, а он не может сейчас помочь в решении того конфликта, который им же самим и был создан. Он является стороной конфликта. Значит, решать созданные им проблемы придется всем нам вместе", - сказал Иларион.

По его словам, многие сложные вопросы православия, которые стоят на повестке дня, не решаются из-за того, что Константинопольский патриарх ушел в самоизоляцию.

В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов. Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".