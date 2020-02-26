Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-26T15:37+0300
https://ria.ru/20200226/1565235942.html
Митрополит Иларион рассказал о первой части межправославной встречи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565235168_0:449:2730:1985_1036x0_80_0_0_16e285c2d744a9c9237732c8432e334b.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион рассказал о первой части межправославной встречи

15:37 26.02.2020
786
© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. Предложенный Иерусалимским патриархом Феофилом III формат межправославных встреч может стать платформой для решения проблем православия, другие площадки утратили свой смысл, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Он ответил на вопросы журналистов после завершения первой части встречи в Аммане, в которой участвуют шесть поместных церквей.
"Каждый говорит о своем, но многие говорят об одном и том же. И есть общее ощущение того, что церкви хотят иметь некую платформу для обсуждения накопившихся вопросов. Вопросов этих не становится меньше, их становится все больше", - сказал Иларион.
По его словам, другой обще православной площадки сейчас нет. "Та общеправославная площадка, которая существовала, она фактически утратила свой смысл, поскольку на той площадке все возглавлял Константинопольский патриарх, а он не может сейчас помочь в решении того конфликта, который им же самим и был создан. Он является стороной конфликта. Значит, решать созданные им проблемы придется всем нам вместе", - сказал Иларион.
По его словам, многие сложные вопросы православия, которые стоят на повестке дня, не решаются из-за того, что Константинопольский патриарх ушел в самоизоляцию.
В Амман приехали патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. Предстоятели Румынской и Польской церквей направили высокопоставленные делегации епископов. Встреча проходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года.
Патриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
Вчера, 12:28Религия и мировоззрение
В РПЦ приветствовали начало диалога между православными церквями
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей".
Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
2010002
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьАмман (город)ИорданияПравославиеВ мире
Рекомендуем
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Митрополит Иларион объяснил отсутствие Антиохийской церкви в Аммане
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
В Болгарской церкви надеются на "полезный результат" встречи в Аммане
Патриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
В РПЦ приветствовали начало диалога между православными церквями
Патриарх Московский Кирилл и представители ряда поместных православных церквей в Аммане
Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Участники амманской встречи приняли заявление по ситуации на Украине
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Участники встречи в Аммане призвали патриарха Варфоломея к диалогу
Патриарх Московский Кирилл в Аммане
Межцерковное совещание в Аммане началось с совместной молитвы иерархов
Глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий
В СПЦ назвали цель визита митрополита Онуфрия в Черногорию
Столица Иордании город Амман
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Планета Земля
У Земли нашли мини-Луну
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния