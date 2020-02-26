СК просит арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове

"Следствие просит обоим избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что рассмотрение обоих ходатайств планируется в среду до конца рабочего дня. По ее словам, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними.