Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T15:35+0300
https://ria.ru/20200226/1565235846.html
СК просит арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565211146_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_199a2829211284fd7e25847792953ace.jpg
РИА Новости

СК просит арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове

15:35 26.02.2020
311
САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда города.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
"Следствие просит обоим избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что рассмотрение обоих ходатайств планируется в среду до конца рабочего дня. По ее словам, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 14:26
Кузнецова считает, что подросткам не хватает положительных примеров
1000211
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Пустые парты в школьном классе
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Автомобиль Следственного комитета РФ
Ульяновский школьник напал на учительницу без причины, заявили в СК
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию
Место преступления в США
СМИ: стрельбу в Милуоки устроил уволенный сотрудник предприятия
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ рассказали о выявленных в 2019 году поддельных деньгах
Женщина в медицинской маске в Париже
Говорить о пандемии коронавируса рано, заявили в ВОЗ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Троих мужчин обвинили в убийстве подростка в Нижнем Тагиле в 2003 году
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Эмбриональные стволовые клетки
Ученые разработали методику лечения диабета стволовыми клетками
Сотрудник полиции
Замерзавший житель Башкирии зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
Сотрудник полиции
Во Владимирской области изъяли почти тонну синтетических наркотиков
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Планета Земля
У Земли нашли мини-Луну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния