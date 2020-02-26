СК просит арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове

САРАТОВ, 26 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие ходатайствует перед судом об аресте подростков, задержанных по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда города.
ФСБ ранее в среду сообщила, что пресечена подготовка нападения на образовательное учреждение в Саратове. Отмечалось, что задержаны двое несовершеннолетних, которые состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки были задержаны на территории заброшенного бомбоубежища, где хранили обрез охотничьего ружья. Один из задержанных на видео рассказал оперативникам, что в их планы входило убийство "примерно 40 человек". Управление СК РФ по региону уточнило, что мальчикам 14 и 15 лет.
"Следствие просит обоим избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что рассмотрение обоих ходатайств планируется в среду до конца рабочего дня. По ее словам, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме, поскольку подозреваемые являются несовершеннолетними.