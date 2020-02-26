В Совете муфтиев РФ назвали квоту на хадж для россиян в этом году

Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Совершить хадж в Мекку в этом году смогут 25 тысяч россиян – соответствующую квоту для России установила Саудовская Аравия, сообщил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.

Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама. Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан.

"В Уфе состоялось заседание Совета по хаджу, где мы распределили квоту по регионам. Согласно договору с Саудовской Аравией, квота для россиян в этом году составляет 25 тысяч мест", - сказал Аббясов.