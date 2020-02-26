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Религия и мировоззрение
2020-02-26T15:34+0300
https://ria.ru/20200226/1565235764.html
В Совете муфтиев РФ назвали квоту на хадж для россиян в этом году
https://cdn25.img.ria.ru/images/153024/71/1530247167_0:197:3205:2000_1036x0_80_0_0_58aff3e619d15d5b3fd6e852f4795ab0.jpg
РИА Новости

В Совете муфтиев РФ назвали квоту на хадж для россиян в этом году

15:34 26.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Совершить хадж в Мекку в этом году смогут 25 тысяч россиян – соответствующую квоту для России установила Саудовская Аравия, сообщил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
Хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама. Ежегодно Саудовская Аравия устанавливает для всех стран квоты на число паломников, которые пропорциональны числу исповедующих ислам граждан.
"В Уфе состоялось заседание Совета по хаджу, где мы распределили квоту по регионам. Согласно договору с Саудовской Аравией, квота для россиян в этом году составляет 25 тысяч мест", - сказал Аббясов.
Хадж совершается в преддверии Курбан-байрама – одного из двух главных праздников ислама – в месяц зуль-хиджа ("месяц хаджа"). В этом году он, согласно исламскому религиозному календарю, начинается 22 июля.
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовСаудовская АравияУфаРоссияОбщество
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