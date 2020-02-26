Коронавирус не повлиял на планы по хаджу, заявили в Совете муфтиев

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется – в этом году он начнется 22 июля. Малый хадж мусульманин может совершить в любое время года.