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Религия и мировоззрение
2020-02-26T15:33+0300
https://ria.ru/20200226/1565235670.html
Коронавирус не повлиял на планы по хаджу, заявили в Совете муфтиев
https://cdn22.img.ria.ru/images/155731/18/1557311819_0:196:3292:2048_1036x0_80_0_0_c5c2cfa910c74fd1c885326ab290fe2c.jpg
РИА Новости

Коронавирус не повлиял на планы по хаджу, заявили в Совете муфтиев

15:33 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов на пресс-конференции по итогам лечения Касима Алькадима – героя лучшего снимка конкурса им. Андрея Стенина
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса не повлияла на совершение хаджа и умры (малого хаджа) мусульманами, никаких ограничений на паломничество пока нет, заявил РИА Новости первый зампред Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов.
Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется – в этом году он начнется 22 июля. Малый хадж мусульманин может совершить в любое время года.
"Пока все без изменений. Я думаю, что Саудовская Аравия предпринимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса, понимая, что паломники приезжают со всего мира. Пока нам о каких-либо ограничениях не сообщали. Соответственно, сейчас идет подготовка к хаджу: с будущих паломников собираются необходимые документы, бронируются гостиницы, выкупаются авиабилеты и так далее", - сказал Аббясов.
По его словам, российские мусульмане надеются, что распространение коронавируса остановится как в Китае, так и во всем мире. Сейчас же подготовка к хаджу идет по плану, а ограничений на совершение умры нет – группы российских паломников отправляются к святыням Мекии и Медины.
В этом году совершать хадж смогут 25 тысяч россиян.
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеРушан АббясовМединаКитайРоссияВ мире
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