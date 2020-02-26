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Говорить о пандемии коронавируса рано, заявили в ВОЗ
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РИА Новости

Говорить о пандемии коронавируса рано, заявили в ВОЗ

15:32 26.02.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Женщина в медицинской маске в Париже
ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новым коронавирусом за пределами Китая заразились уже 2790 человек, 44 скончались, однако говорить о пандемии пока рано, вирус можно сдержать, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля.
"За пределами Китая сейчас насчитывается 2790 случаев в 37 странах, а также 44 смерти. Вчера количество новых случаев заражения за пределами Китая впервые превысило количество новых случаев в Китае. Внезапный рост случаев в Италии, Иране и Южной Корее вызывает озабоченность. Теперь есть случаи, связанные с Ираном, - в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Омане. Есть также случаи, связанные с Италией, которые были обнаружены в Алжире, Австрии, Хорватии, Германии, Испании и Швейцарии", - сказал он.
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По его словам, эти данные привели к тому, что ряд СМИ, а также политиков начали использовать слово "пандемия" в связи с распространением COVID19.
"Мы не должны с такой охотой заявлять о пандемии без тщательного и четкого анализа фактов. ВОЗ уже заявила о том, что это является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение – наш высший уровень опасности. Безрассудное использование слова пандемия не принесет ощутимой пользы, но несет значительный риск увеличения ненужного и неоправданного страха и стигматизации, а также парализует системы", - сказал он.
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что "на данный момент мы не видим устойчивой и интенсивной передачи вируса в обществе, а также не видим крупномасштабного распространения тяжелой формы болезни и смертей".
Глава организации добавил, что при этом ситуация с распространением нового коронавируса имеет потенциал стать пандемией.
"Все сценарии возможны", - отметил он.
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Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗКувейтЮжная КореяКитайЯпонияИталияИспанияВ мире
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