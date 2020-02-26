Говорить о пандемии коронавируса рано, заявили в ВОЗ

"За пределами Китая сейчас насчитывается 2790 случаев в 37 странах, а также 44 смерти. Вчера количество новых случаев заражения за пределами Китая впервые превысило количество новых случаев в Китае. Внезапный рост случаев в Италии, Иране и Южной Корее вызывает озабоченность. Теперь есть случаи, связанные с Ираном, - в Бахрейне, Ираке, Кувейте и Омане. Есть также случаи, связанные с Италией, которые были обнаружены в Алжире, Австрии, Хорватии, Германии, Испании и Швейцарии", - сказал он.