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В Каталонии подтвердили второй случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Каталонии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

15:30 26.02.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония, общее число случаев заражения на территории Испании возросло до 11.
"Подтвержден второй случай коронавируса в Каталонии. Это 22-летний молодой человек, который ездил в Италию", - сообщило местное управление здравоохранения в Twitter.
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Первый случай коронавируса на территории Каталонии был выявлен во вторник. Этот случай стал первым на территории материковой части Испании. Помимо этого, два случая заражения были подтверждены в испанской столице Мадриде, один - в Валенсии. Во всех случаях речь идет о людях, недавно вернувшихся из Италии. Также сообщается о четырех случаях заражения на острове Тенерифе (Канарские острова).
Ранее коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу. Как сообщили РИА Новости источники в совете по здравоохранению правительства Канарских островов, у женщины тоже обнаружили коронавирус.
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Позднее управление здравоохранения Канарских островов сообщило о двух новых случаях заражения на острове Тенерифе. Вирус был выявлен у граждан Италии. Они напрямую контактировали с итальянскими туристами, анализы которых ранее дали положительный результат на коронавирус.
До недавнего времени в Испании было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
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