В Каталонии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй случай заражения Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония , общее число случаев заражения на территории Испании возросло до 11.

"Подтвержден второй случай коронавируса в Каталонии. Это 22-летний молодой человек, который ездил в Италию", - сообщило местное управление здравоохранения в Twitter.

Первый случай коронавируса на территории Каталонии был выявлен во вторник. Этот случай стал первым на территории материковой части Испании. Помимо этого, два случая заражения были подтверждены в испанской столице Мадриде, один - в Валенсии. Во всех случаях речь идет о людях, недавно вернувшихся из Италии. Также сообщается о четырех случаях заражения на острове Тенерифе (Канарские острова).

Ранее коронавирус был выявлен у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии. Мужчину изолировали, он находится под санитарным контролем. Правоохранительные службы Испании поместили в карантин не менее тысячи постояльцев отеля, где проживал зараженный мужчина. Жену заразившегося также положили в больницу. Как сообщили РИА Новости источники в совете по здравоохранению правительства Канарских островов, у женщины тоже обнаружили коронавирус.

Позднее управление здравоохранения Канарских островов сообщило о двух новых случаях заражения на острове Тенерифе. Вирус был выявлен у граждан Италии. Они напрямую контактировали с итальянскими туристами, анализы которых ранее дали положительный результат на коронавирус.