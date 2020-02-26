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Китай выразил протест после слов Помпео о цензуре из-за коронавируса
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РИА Новости

Китай выразил протест после слов Помпео о цензуре из-за коронавируса

15:30 26.02.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане. Архивное фото
ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил протест в связи с заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Китае существует проблема цензуры по ситуации с коронавирусом.
Ранее Помпео заявил, что аннулирование аккредитации трех журналистов Wall Street Journal в очередной раз показало проблемы правительства Китая, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса. Эта проблема, по словам американского госсекретаря, "называется цензура, которая может иметь смертельные последствия".
"В тот момент, когда китайский народ всеми силами борется с эпидемией, господин Помпео вновь выступает с безосновательной критикой в отношении Китая. Мы выражаем свое крайнее неприятие и решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что даже сама газета WSJ уже связалась по разным каналам с китайской стороной и признала, что статья была ошибочной, хотя до сих пор и не принесла официальные извинения.
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МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества. Издание отказалось приносить официальные извинения, как того требовала китайская сторона.
"Мы призываем господина Помпео оставить подсознательные идеологические предубеждения, отбросить мышление "холодной войны", прекратить свои попытки провокации между КПК, правительством Китая и народом", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
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Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоМИД КНРКитайСШАВ мире
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