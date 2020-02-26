Китай выразил протест после слов Помпео о цензуре из-за коронавируса

ПЕКИН, 26 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил протест в связи с заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выразил протест в связи с заявлениями госсекретаря США Майка Помпео о том, что в Китае существует проблема цензуры по ситуации с коронавирусом

Ранее Помпео заявил, что аннулирование аккредитации трех журналистов Wall Street Journal в очередной раз показало проблемы правительства Китая, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса. Эта проблема, по словам американского госсекретаря, "называется цензура, которая может иметь смертельные последствия".

"В тот момент, когда китайский народ всеми силами борется с эпидемией, господин Помпео вновь выступает с безосновательной критикой в отношении Китая. Мы выражаем свое крайнее неприятие и решительный протест", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что даже сама газета WSJ уже связалась по разным каналам с китайской стороной и признала, что статья была ошибочной, хотя до сих пор и не принесла официальные извинения.

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества. Издание отказалось приносить официальные извинения, как того требовала китайская сторона.