В Евросоюзе уверены, что коронавирус повлияет на экономику

"Все международные организации очень осторожны в прогнозах, к примеру, на G20 в Саудовской Аравии чувствовалась обеспокоенность, прежде всего, развивающихся стран Азии, но не только их. Единственное, в чем мы уверены, что такое влияние будет иметь место", - сказал еврокомиссар по экономике.