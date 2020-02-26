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В Евросоюзе уверены, что коронавирус повлияет на экономику
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РИА Новости

В Евросоюзе уверены, что коронавирус повлияет на экономику

15:30 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация в Брюсселе
Ситуация в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Все международные организации осторожны в прогнозах относительно влияния вспышки коронавируса на экономику, но с уверенностью можно сказать, что такое влияние будет, сказал на пресс-конференции в Брюсселе комиссар ЕС по экономике Паоло Джентиллони.
"Все международные организации очень осторожны в прогнозах, к примеру, на G20 в Саудовской Аравии чувствовалась обеспокоенность, прежде всего, развивающихся стран Азии, но не только их. Единственное, в чем мы уверены, что такое влияние будет иметь место", - сказал еврокомиссар по экономике.
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По его словам, в ЕС продолжают пристально следить за ситуацией. "Мы не хотим углубляться в предсказания, мы пристально ежедневно отслеживаем ситуацию, поддерживаем контакты с международными экономическими организациями", - добавил Джентиллони.
В среду кабинет ЕК обсуждал опубликованный Зимний пакет Европейского семестра - доклады стран-членов ЕС по оценке социально-экономической ситуации в каждой отдельной стране сообщества.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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