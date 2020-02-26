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Туризм
2020-02-26T15:32+0300
https://ria.ru/20200226/1565235481.html
АТОР: сообщение Ростуризма не дает права на возврат всей цены тура
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РИА Новости

АТОР: сообщение Ростуризма не дает права на возврат всей цены тура

15:30 26.02.2020 (обновлено: 15:32 26.02.2020)
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Рекомендации Ростуризма воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана в связи с коронавирусом не ограничивают продажу и не являются основанием для специальных условий отмены туров: аннуляции оплаченных путевок по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
После сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусом в этих трех странах Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.
При этом туроператорам и турагентам ведомство напоминает о необходимости в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
"Таким образом, Ростуризм не ограничивает продажу и продвижение туров в Италию, Южную Корею и Иран. Аннуляции оплаченных туров по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора туриста с туроператором, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов", - говорится в сообщении.
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Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова обращает внимание на то, что данная рекомендация не является запретом на реализацию туристских услуг в эти страны, а также не вводит специальных условий расторжения договоров на поездки в Италию, Иран и Республику Корея.
"Также обращаем внимание, что российскими властями не вводится запрет или сокращение количества вылетов в эти страны с территории России, нет ограничений и по получению въездных виз", - поясняет она.
Исходя из данного сообщения АТОР рекомендует всем участникам рынка письменно доводить информацию о ситуации с коронавирусом в этих странах, чтобы соблюсти законодательство и рекомендации федеральных органов.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Южная КореяИранИталия
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