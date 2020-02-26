АТОР: сообщение Ростуризма не дает права на возврат всей цены тура

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

После сообщения Роспотребнадзора о росте числа заболевших коронавирусом в этих трех странах Ростуризм настоятельно рекомендовал туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки.

При этом туроператорам и турагентам ведомство напоминает о необходимости в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

"Таким образом, Ростуризм не ограничивает продажу и продвижение туров в Италию, Южную Корею и Иран. Аннуляции оплаченных туров по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора туриста с туроператором, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов", - говорится в сообщении.

Руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова обращает внимание на то, что данная рекомендация не является запретом на реализацию туристских услуг в эти страны, а также не вводит специальных условий расторжения договоров на поездки в Италию, Иран и Республику Корея.

"Также обращаем внимание, что российскими властями не вводится запрет или сокращение количества вылетов в эти страны с территории России, нет ограничений и по получению въездных виз", - поясняет она.