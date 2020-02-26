ЕС призвал страны пересмотреть планы по борьбе с коронавирусом

РИМ, 26 фев – РИА Новости. Европейские государства должны пересмотреть свои планы по борьбе с распространением коронавируса и сообщить руководству ЕС о принятых мерах, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес.
"Эта вспышка стала тестом для глобальных механизмов реагирования и нашего сотрудничества в рамках ЕС", - сказала она на пресс-конференции в Риме.
По словам Кирьякидес, ключевым элементами должны стать своевременный обмен информацией, координация мер и уверенность в том, что "все готовы к тому, чтобы сдержать распространение вируса".
"Важно подчеркнуть, что в ЕС мы еще находимся в стадии сдерживания, но учитывая скорость изменения ситуации, ответ наших систем здравоохранения должен быть способным справиться с возросшим числом заражений коронавирусом", - заявила она.
"Мы запросили все государства-члены пересмотреть свои планы по борьбе с пандемией и свои возможности здравоохранения. Все должны сообщить нам о своих планах подготовки и как они намерены их осуществлять", - отметила еврокомиссар по здравоохранению.
В этой связи, подчеркнула она, необходимо избежать распространения паники и ложной информации об инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса