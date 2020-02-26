На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему

АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. На межправославной встрече в На межправославной встрече в Аммане обсуждался конфликт в Черногории, связанный со спорным законом о религиозных объединениях, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион

"Черногорский вопрос был затронут, его поднял митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. И он говорил и о том, что сейчас происходит в Черногории в связи с принятым черногорскими властями законом, который в перспективе может позволить отнять церкви у канонической церкви и передать их неким раскольничьим объединениям, но и о проблеме раскола, которая тоже там существует", - сказал Иларион.

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви.

На вопрос, были ли послания от каких-либо других церквей, не участвующих во встрече в Аммане, митрополит Иларион ответил, что послания не зачитывались. "Нам неизвестно, были ли они", - добавил он.