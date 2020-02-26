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Религия и мировоззрение
2020-02-26T15:27+0300
https://ria.ru/20200226/1565235324.html
На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565215413_0:201:3283:2048_1036x0_80_0_0_1d3de8327631074e2338f726e08e1425.jpg
РИА Новости

На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему

15:27 26.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане. Архивное фото
АФИНЫ, 26 фев - РИА Новости. На межправославной встрече в Аммане обсуждался конфликт в Черногории, связанный со спорным законом о религиозных объединениях, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
"Черногорский вопрос был затронут, его поднял митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. И он говорил и о том, что сейчас происходит в Черногории в связи с принятым черногорскими властями законом, который в перспективе может позволить отнять церкви у канонической церкви и передать их неким раскольничьим объединениям, но и о проблеме раскола, которая тоже там существует", - сказал Иларион.
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В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. В столице Черногории еженедельно проходят собрания верующих против спорного закона о религиозных объединениях и в поддержку Сербской православной церкви.
На вопрос, были ли послания от каких-либо других церквей, не участвующих во встрече в Аммане, митрополит Иларион ответил, что послания не зачитывались. "Нам неизвестно, были ли они", - добавил он.
"Среди тех церквей, которые не приехали, многие поддерживают нашу позицию, но они не смогли или не захотели приехать по разным причинам", - сообщил митрополит.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЧерногорияАмман (город)
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