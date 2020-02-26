В медучреждениях в Москве модернизируют противопожарные системы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противопожарные системы модернизируют на 44 объектах здравоохранения в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Противопожарные системы модернизируют на 44 объектах здравоохранения в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"В 2020 году на объектах здравоохранения для повышения безопасности больных, персонала и оборудования будут модернизированы противопожарные системы. Приступить к работам планируется во втором квартале текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях.

"Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры. Противопожарная система на этих объектах в настоящий момент уже не отвечает современным нормам и требованиям безопасности", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Отмечается, что в адресный перечень попали такие знаковые объекты для города, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вести работы, составит 900 тысяч квадратных метров.

"Принцип действия следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через 1 секунду на центральный пульт управления придет сигнал, что в помещении Х обнаружено задымление, затем срабатывает второй датчик, после чего автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях и менее чем через 15 минут прибывают пожарные расчеты", - добавили в пресс-службе.

По словам главы комплекса городского хозяйства, все противопожарные системы, которые установят в медучреждениях отечественного производства.