В медучреждениях в Москве модернизируют противопожарные системы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Противопожарные системы модернизируют на 44 объектах здравоохранения в Москве в 2020 году, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В 2020 году на объектах здравоохранения для повышения безопасности больных, персонала и оборудования будут модернизированы противопожарные системы. Приступить к работам планируется во втором квартале текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по модернизации противопожарной системы в 44 действующих медицинских учреждениях.
"Среди них крупные больничные комплексы, детские, взрослые и стоматологические поликлиники, дневные и онкологические стационары, реабилитационные центры. Противопожарная система на этих объектах в настоящий момент уже не отвечает современным нормам и требованиям безопасности", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Отмечается, что в адресный перечень попали такие знаковые объекты для города, как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Первая градская больница, Филатовская детская больница и Центр патологии речи. Общая площадь объектов здравоохранения, где будут вести работы, составит 900 тысяч квадратных метров.
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"Принцип действия следующий: при задымлении в помещении срабатывает датчик, менее чем через 1 секунду на центральный пульт управления придет сигнал, что в помещении Х обнаружено задымление, затем срабатывает второй датчик, после чего автоматически включается оповещение, а сигнал уходит в Центр управления в кризисных ситуациях и менее чем через 15 минут прибывают пожарные расчеты", - добавили в пресс-службе.
По словам главы комплекса городского хозяйства, все противопожарные системы, которые установят в медучреждениях отечественного производства.
"Все работы будут проводиться в удобное время, согласованное с руководством лечебного учреждения, чтобы минимизировать неудобства для пациентов и персонала. В зависимости от площади объекта здравоохранения для выполнения работ потребуется от 3 до 5 месяцев", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.