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Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности в СКФО
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РИА Новости

Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности в СКФО

15:25 26.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг во Владикавказе проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
"С полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, главами регионов, входящих в состав федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств Николай Патрушев обсудит меры по профилактике и борьбе с коррупцией, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте", - говорится в сообщении.
Юрий Трутнев
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Совет Безопасности РФЮрий ЧайкаСеверо-Кавказский ФОВладикавказНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьПолитика
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