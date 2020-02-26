Патрушев проведет совещание по вопросам нацбезопасности в СКФО

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг во Владикавказе проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза.
"С полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой, главами регионов, входящих в состав федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств Николай Патрушев обсудит меры по профилактике и борьбе с коррупцией, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности населения на транспорте", - говорится в сообщении.
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