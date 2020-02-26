СГК за 8 месяцев выполнила семилетний объем ремонта в Черногорске

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) за восемь месяцев присутствия в городе Черногорск ( Сибирская генерирующая компания (СГК) за восемь месяцев присутствия в городе Черногорск ( республика Хакасия ) выполнила семилетний объем ремонта, говорится в сообщении СГК.

Как напоминает компания, в середине июня 2019 года по просьбе республиканских и муниципальных властей СГК взяла на обслуживание городские котельные и все теплосетевое хозяйство Черногорска и начала подготовку к зиме. Восемь месяцев СГК является единственным гарантирующим поставщиком тепла и горячей воды в городе.

"За восемь месяцев своего присутствия в городе Сибирская генерирующая компания фактически выполнила семилетний объем ремонтов. Теперь все дефекты и отключения в Черногорске носят локальный характер. ... Специалисты не исключают, что в рамках подготовки города к отопительному сезону 2020–2021 годов объем перекладки тепловых сетей будет увеличен", - сообщает СГК.

Компания отмечает, что за восемь месяцев специалисты СГК переложили более пяти километров ветхих трубопроводов. Также в рамках подготовки к отопительному сезону энергетики устранили на трубопроводах более 100 дефектов и около 50 уже во время прохождения отопительного сезона.