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В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
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РИА Новости

В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая

15:23 26.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСанаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных.
Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане
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"У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которые были взяты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные", - сказал Ляшко на брифинге.
По его словам, в среду прошел очередной плановый осмотр всех находящихся под наблюдением граждан. Они чувствуют себя хорошо, ни у кого нет симптомов заболеваний.
Ляшко добавил, что на Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.
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