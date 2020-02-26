В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане. Архивное фото

Санаторий в Новых Санжарах на Украине, где находятся эвакуированные из Китая граждане

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Первые результаты тестов на Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Власти Украины на минувшей неделе эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области , которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. Украинские эпидемиологи 21 февраля взяли пробы у эвакуированных.

"У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которые были взяты у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах. Они отрицательные", - сказал Ляшко на брифинге.

По его словам, в среду прошел очередной плановый осмотр всех находящихся под наблюдением граждан. Они чувствуют себя хорошо, ни у кого нет симптомов заболеваний.

Ляшко добавил, что на Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.