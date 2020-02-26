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В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников
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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников

15:21 26.02.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ считают, что исключительно штрафами и санкциями проблему с нападениями школьников на учителей, агрессией не решить, необходим комплексный подход.
Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал на своем сайте законопроект, предполагающий усиление ответственности за неуважительное отношение, "выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим работникам". Так, за унижение чести и достоинства учителя на работе предлагают штраф до пяти тысяч рублей, а за нападение на педагога — до трех лет лишения свободы.
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"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями... Именно комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей позволит свести к минимуму конфликтные ситуации", - заявили в пресс-службе министерства.
В Минпросвещения также отмечают, что важно создать в школе атмосферу взаимного уважения и министерство активно работает в этом направлении.
Пресс-служба добавила, что благодаря реализации нацпроекта "Образование" по всей стране развивается сеть центров помощи родителям по широкому кругу вопросов, включая образование и воспитание. В школах увеличивается количество психологов, способных оказать поддержку в трудных и спорных ситуациях и родителям, и учащимся, и педагогам.
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Министерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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