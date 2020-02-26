В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В министерстве просвещения РФ считают, что исключительно штрафами и санкциями проблему с нападениями школьников на учителей, агрессией не решить, необходим комплексный подход.

Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал на своем сайте законопроект, предполагающий усиление ответственности за неуважительное отношение, "выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий по отношению к педагогическим работникам". Так, за унижение чести и достоинства учителя на работе предлагают штраф до пяти тысяч рублей, а за нападение на педагога — до трех лет лишения свободы.

"Создание комфортной психологической среды в школах невозможно, если действовать исключительно запретами и штрафными санкциями... Именно комплексный подход повышения доступности и качества образования, поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, а также повышение информированности родителей об учебе детей позволит свести к минимуму конфликтные ситуации", - заявили в пресс-службе министерства.

В Минпросвещения также отмечают, что важно создать в школе атмосферу взаимного уважения и министерство активно работает в этом направлении.