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В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса
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РИА Новости

В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

15:19 26.02.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Эффективных средств лечения коронавируса на данный момент не существует, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"На данный момент эффективных средств лечения COVID-2019 нет, но есть различные клинические испытания", - заявил представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции.
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Он также отметил, что для создания вакцины требуется примерно полтора года, однако в случае с Эболой странам благодаря скоординированным усилиям удалось ускорить этот процесс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаВОЗУханьВ мире
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