В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Эффективных средств лечения Эффективных средств лечения коронавируса на данный момент не существует, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"На данный момент эффективных средств лечения COVID-2019 нет, но есть различные клинические испытания", - заявил представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что для создания вакцины требуется примерно полтора года, однако в случае с Эболой странам благодаря скоординированным усилиям удалось ускорить этот процесс.