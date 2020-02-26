В ВОЗ заявили об отсутствии эффективных средств лечения коронавируса

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Эффективных средств лечения коронавируса на данный момент не существует, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
"На данный момент эффективных средств лечения COVID-2019 нет, но есть различные клинические испытания", - заявил представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что для создания вакцины требуется примерно полтора года, однако в случае с Эболой странам благодаря скоординированным усилиям удалось ускорить этот процесс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.