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В Британии из-за опасений по коронавирусу закрыли восемь школ
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РИА Новости

В Британии из-за опасений по коронавирусу закрыли восемь школ

15:12 26.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань. Архивное фото
ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Из-за опасений в распространении коронавируса в Британии закрылись восемь школ, еще в 18 школах часть учеников отправлена домой, сообщили учебные заведения.
Накануне сообщалось, что одна школа в Чешире закрылась из-за того, что несколько ее учеников вернулись с каникул на горнолыжном курорте в Италии, где растет количество случаев заражения коронавирусом. Все закрытые школы буду подвергнуты "глубокой чистке" и уборке в целях предосторожности, о заболевании кого-либо из учеников или учителей не сообщается.
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Во всех случаях причиной для закрытия школ до конца недели или временного роспуска классов стало посещение учениками или сотрудниками школы северных регионов Италии. Классы распущены в 18 школах в Корнуолле, Чешире, Йоркшире, Беркшире, Пемброкшире, Ливерпуле, Лондоне, Бирмингеме и в Северной Ирландии.
В настоящее время Управление здравоохранения Англии не издавало рекомендацию о закрытии школ. Решение о приостановке занятий принимает руководство школ.
Британские власти рекомендуют гражданам обращаться к врачам в случае появления симптомов гриппа. Людям также рекомендовано оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом и такси.
Как рассказал журналистам главный врач Англии Крис Уитти, в случае массового распространения коронавируса в стране школы будут закрыты. Согласно правительственному докладу, при пессимистичном сценарии заразиться коронавирусом могут до 80% британцев, для 500 тысяч человек заболевание может привести к смерти.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.
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