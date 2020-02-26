В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже. Персонал ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя до прибытия пожарной охраны. Из здания школы было эвакуировано 340 человек, в том числе 300 детей и 40 учителей", - говорится в сообщении.