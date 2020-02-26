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В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания
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РИА Новости

В Вологде почти 350 человек эвакуировали из школы из-за возгорания

15:06 26.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Загоревшийся в школьном туалете в Вологде контейнер для полотенец привел к эвакуации 340 человек, сообщает областное ГУМЧС РФ.
Как отмечает ведомство, сообщение о возгорании в средней школе №4 на Советском проспекте в Вологде поступило около 13.00 мск.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже. Персонал ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя до прибытия пожарной охраны. Из здания школы было эвакуировано 340 человек, в том числе 300 детей и 40 учителей", - говорится в сообщении.
Как уточняет региональное управление МЧС, в школьном туалете на 2-м этаже загорелся контейнер для бумажных полотенец. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
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