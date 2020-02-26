Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T15:06+0300
https://ria.ru/20200226/1565234089.html
МВД выступило против плановых миграционных проверок бизнеса
https://cdn21.img.ria.ru/images/151106/81/1511068166_0:21:3118:1775_1036x0_80_0_0_dee2e8bb48aa20b7b52c88675307c327.jpg
РИА Новости

МВД выступило против плановых миграционных проверок бизнеса

15:06 26.02.2020
204
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
 Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Введение исключительно плановых проверок бизнеса по миграционным вопросам представляет опасность с учетом террористических угроз, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В рамках контрольно-надзорной деятельности регулярно осуществляются проверки соблюдения правил регистрации и учета иностранцев по месту пребывания, жительства и работы. Переходить в данной сфере к режиму исключительно плановых, заранее уведомительных проверок, как предлагает нам бизнес-сообщество, не просто контрпродуктивно, но и опасно с учетом террористических угроз современного мира", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Вчера, 13:34
Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов
2110020
Обсудить 0
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
Рекомендуем
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев заявил об усилении дефицита аттестованных кадров в МВД
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов
Здание Государственной Думы РФ
В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь
Урок в школе
В Минпросвещения рассказали о проблеме с агрессией школьников
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Колокольцев назвал борьбу за чистоту кадров в числе приоритетов МВД
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев
Паспорт гражданина Российской Федерации
Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности
Автовокзал
Полиция пресекла 1,7 миллиона нарушений водителями автобусов в России
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
В России за год погибли 59 полицейских
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел
Путин призвал не воспринимать предпринимателей как жуликов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин поддержал идею расширить полномочия Конституционного суда
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама
Лавров заявил о готовности к регулярным разговорам с Албанией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния