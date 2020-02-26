МВД выступило против плановых миграционных проверок бизнеса

"В рамках контрольно-надзорной деятельности регулярно осуществляются проверки соблюдения правил регистрации и учета иностранцев по месту пребывания, жительства и работы. Переходить в данной сфере к режиму исключительно плановых, заранее уведомительных проверок, как предлагает нам бизнес-сообщество, не просто контрпродуктивно, но и опасно с учетом террористических угроз современного мира", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства.