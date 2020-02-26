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Оставляя восточные рубежи: советские войска покинули Чехословакию
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РИА Новости
Оставляя восточные рубежи: советские войска покинули Чехословакию
30 лет назад советские войска начали покидать территорию Чехословакии. Указ о выводе был подписан 26 февраля 1990 года министрами СССР Эдуардом Шеварднадзе и ЧССР Иржи Динстбиром. Это решение Михаил Горбачев принял после пражских акций протестов.
2020-02-26T15:07+0300
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PT2M15S

Оставляя восточные рубежи: советские войска покинули Чехословакию

15:07 26.02.2020 (обновлено: 15:08 26.02.2020)
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30 лет назад советские войска начали покидать территорию Чехословакии. Указ о выводе был подписан 26 февраля 1990 года министрами СССР Эдуардом Шеварднадзе и ЧССР Иржи Динстбиром. Это решение Михаил Горбачев принял после пражских акций протестов.
26 ноября 1989 года 700 тысяч человек вышли на митинг. Люди требовали отмену коммунистического режима и свободные выборы. Новое правительство и президент Чехословакии Вацлав Гавел признали незаконным присутствие советских военных в стране.
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ЧехословакияВацлав ГавелЭдуард ШеварднадзеМихаил ГорбачевСССРВидео
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