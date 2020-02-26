О рассекреченном разведчике Шевченко могут написать книгу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Писатель Хачик Хутлубян рассказал, что хочет написать книгу о работе недавно рассекреченного разведчика-нелегала Героя России Писатель Хачик Хутлубян рассказал, что хочет написать книгу о работе недавно рассекреченного разведчика-нелегала Героя России Юрия Шевченко

Хутлубян - автор книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских разведчиков-нелегалов супругов Геворка и Гоар Вартанян. Сегодня ее представили в Москве, в мероприятии участвовал и Шевченко, впервые появившийся на людях в своем официальном статусе.

"Книга, которую я хочу написать следующей ... я хотел бы попросить дать согласие [написать книгу] еще об одним легендарном разведчике ... Шевченко Юрии Анатольевиче", - сказал Хутлубян журналистам.

Имя Юрия Анатольевича Шевченко (родился в 1939 году) и еще шести его коллег рассекретил в конце января лично глава СВР Сергей Нарышкин.

О биографии разведчика известно немного: с 1969 года он регулярно ездил с заданиями за рубеж, вел работу с ценными источниками, проводил вербовку, добывал совершенно секретную информацию.