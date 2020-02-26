Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T15:02+0300
https://ria.ru/20200226/1565233871.html
О рассекреченном разведчике Шевченко могут написать книгу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565217741_0:375:2001:1500_1036x0_80_0_0_64094b47fb721ac08920fd91390a2f39.jpg
РИА Новости

О рассекреченном разведчике Шевченко могут написать книгу

15:02 26.02.2020
369
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииГерой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Писатель Хачик Хутлубян рассказал, что хочет написать книгу о работе недавно рассекреченного разведчика-нелегала Героя России Юрия Шевченко.
Хутлубян - автор книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских разведчиков-нелегалов супругов Геворка и Гоар Вартанян. Сегодня ее представили в Москве, в мероприятии участвовал и Шевченко, впервые появившийся на людях в своем официальном статусе.
"Книга, которую я хочу написать следующей ... я хотел бы попросить дать согласие [написать книгу] еще об одним легендарном разведчике ... Шевченко Юрии Анатольевиче", - сказал Хутлубян журналистам.
Имя Юрия Анатольевича Шевченко (родился в 1939 году) и еще шести его коллег рассекретил в конце января лично глава СВР Сергей Нарышкин.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 18:29
"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
О биографии разведчика известно немного: с 1969 года он регулярно ездил с заданиями за рубеж, вел работу с ценными источниками, проводил вербовку, добывал совершенно секретную информацию.
В Центр Шевченко перевели в 2001 году. Он награжден множеством государственных наград – от советского ордена Красного знамени до российской звезды Героя.
600001
Обсудить 0
Юрий Шевченко (герой России)Геворк ВартанянОбщество
Рекомендуем
Герой России, полковник в отставке Шевченко Юрий Анатольевич
Ветеран разведки рассказал, как узнал о развале СССР
Планета Земля
У Земли нашли мини-Луну
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Город Ужгород
Генерал призвал Украину подумать о сохранении западных областей
Помощник президента России Владислав Сурков
Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
Паспорт гражданина Российской Федерации
Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек
Предстоятель Украинской православной церкви с титулом Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Митрополит Онуфрий на встреча в Аммане, Иордания
Митрополит Онуфрий на встрече в Аммане поднял проблему признания ПЦУ
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Площадь Победы в Минске
Евродепутаты не пришли на встречу с белорусскими коллегами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России объяснило долг за въезд в центр Лондона
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению
Лавров прокомментировал призывы пересмотреть Минские соглашения
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния