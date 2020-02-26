Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

"Поиск на воде и в воздухе приостановлен по погодным условиям. Усиление шторма уже в районе пяти баллов. Очень серьезный ветер. Авиационную технику поднять невозможно, поэтому на воде и в воздухе приостановили до улучшения погоды", - пояснил Снегирев.