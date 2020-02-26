Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
Ранее Следственный комитет РФ и МЧС сообщили, что вечером во вторник два 14-летних подростка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, оступились, и их смыло в море. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, поиски детей велись всю ночь на берегу, так как из-за шторма невозможно было выйти в море. Утром в среду погода улучшилась, к поискам был привлечен вертолет Ка-32 МЧС России и катер, также поднят беспилотник, выдвинулся из центра Сочи второй катер. Группировка сил, ведущих поиск, увеличена до 200 человек.
"Поиск на воде и в воздухе приостановлен по погодным условиям. Усиление шторма уже в районе пяти баллов. Очень серьезный ветер. Авиационную технику поднять невозможно, поэтому на воде и в воздухе приостановили до улучшения погоды", - пояснил Снегирев.
Он добавил, что поисковые работы на берегу продолжаются. Вертолет и катера снова будут подключены к поиску, когда погода улучшится. "На ближайшее время синоптики не дают положительного прогноза", - добавил Снегирев.
Прокуратура и Следственный комитет организовали проверки по факту исчезновения детей.