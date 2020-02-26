Участники комиссии по СВПД поддержали Китай в борьбе с коронавирусом

"Мы в Китае усердно боремся с коронавирусом. Все участники этой встречи выразили солидарность с нами и другими пострадавшими странами", - сказал он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.