Участники комиссии по СВПД поддержали Китай в борьбе с коронавирусом

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Участники заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили поддержку Пекину в борьбе с коронавирусом, сообщил в среду журналистам постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цунь.
"Мы в Китае усердно боремся с коронавирусом. Все участники этой встречи выразили солидарность с нами и другими пострадавшими странами", - сказал он.
В 33 странах мира зафиксированы 80980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, заявил ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса