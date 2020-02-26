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Участники комиссии по СВПД поддержали Китай в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Участники комиссии по СВПД поддержали Китай в борьбе с коронавирусом

15:01 26.02.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Участники заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили поддержку Пекину в борьбе с коронавирусом, сообщил в среду журналистам постпред Китая при международных организациях в Вене Ван Цунь.
"Мы в Китае усердно боремся с коронавирусом. Все участники этой встречи выразили солидарность с нами и другими пострадавшими странами", - сказал он.
В 33 странах мира зафиксированы 80980 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, заявил ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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Распространение нового коронавирусаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)КоронавирусыВан ЦуньКитайВенаВ мире
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