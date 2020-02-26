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Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Эксперты ВОЗ посетят Иран для оценки ситуации с коронавирусом

14:55 26.02.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziЛюди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
ЖЕНЕВА, 19 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в выходные посетят Иран для оценки ситуации с распространением нового коронавируса, заявил в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на встрече с миссией ВОЗ, которая посетила Китай с 19 по 26 февраля.
"Команда ВОЗ посетит Иран в эти выходные, чтобы оказать поддержку", - сказал он, комментируя информацию о том, что в Иране зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19, сообщил в среду представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.
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