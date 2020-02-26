Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565233440.html
В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию

14:55 26.02.2020
771
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
УФА, 26 фев - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию СМИ о нарушении прав пожилой труженицы тыла, у которой квартиранты отнимали пенсию и не хотели выселяться из ее жилья.
"Следственным отделом по Калининскому району Уфы организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении жилищных и других прав 93-летней уфимки со стороны арендаторов одной из комнат ее квартиры", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ведомство поясняет, что в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о 93-летней женщине из Уфы, являющейся труженицей тыла и ветераном труда, в квартире у которой зарегистрировались двое арендаторов, которые злоупотребляют своими жилищными правами и не желают выселяться, вступая в конфликты с пожилой женщиной, неспособной в виду возраста и состояния здоровья отстаивать свои права, а также с проживающей вместе с ней родственницей.
Сотрудник полиции
14 февраля, 17:31
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве пенсионера
"Следователи опросят пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверят сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в квартире, а также факты иных посягательств. В ходе проверки также будут изучены жилищно-бытовые условия проживания пожилой женщины на предмет необходимости оказания дополнительной социальной поддержки", - добавляет СУСК.
В полиции РИА Новости сообщили, что с заявлением о нарушении прав пожилой женщины обратилась ее родственница, проводится проверка.
Мария Дронова
7 ноября 2018, 15:02
Пенсионерке из Воронежа ампутировали не ту ногу, сообщил СК
1000430
Обсудить 0
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)УфаРоссияКалининский районПроисшествия
Рекомендуем
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Завтрак
Самый важный прием пищи. В какое время надо есть, чтобы похудеть
Багаж возле трапа самолета
Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым
Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи проинспектировал медцентры, созданные по нацпроектам
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
Офтальмолог проводит проверку зрения
Около 230 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию
Американская группа Metallica
Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения Хэтфилда
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Здание Государственной Думы РФ
В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь
Пустые парты в школьном классе
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Призывники
СФ одобрил закон о выплате довольствия призывникам в две тысячи рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния