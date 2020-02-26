В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию

"Следственным отделом по Калининскому району Уфы организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении жилищных и других прав 93-летней уфимки со стороны арендаторов одной из комнат ее квартиры", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.

Ведомство поясняет, что в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о 93-летней женщине из Уфы, являющейся труженицей тыла и ветераном труда, в квартире у которой зарегистрировались двое арендаторов, которые злоупотребляют своими жилищными правами и не желают выселяться, вступая в конфликты с пожилой женщиной, неспособной в виду возраста и состояния здоровья отстаивать свои права, а также с проживающей вместе с ней родственницей.