В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию

УФА, 26 фев - РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию СМИ о нарушении прав пожилой труженицы тыла, у которой квартиранты отнимали пенсию и не хотели выселяться из ее жилья.
"Следственным отделом по Калининскому району Уфы организована доследственная проверка по сообщению СМИ о нарушении жилищных и других прав 93-летней уфимки со стороны арендаторов одной из комнат ее квартиры", - сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Ведомство поясняет, что в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о 93-летней женщине из Уфы, являющейся труженицей тыла и ветераном труда, в квартире у которой зарегистрировались двое арендаторов, которые злоупотребляют своими жилищными правами и не желают выселяться, вступая в конфликты с пожилой женщиной, неспособной в виду возраста и состояния здоровья отстаивать свои права, а также с проживающей вместе с ней родственницей.
"Следователи опросят пожилую женщину, ее родственников и арендаторов комнаты, проверят сведения о наличии нарушений ее жилищных прав, правомерность регистрации арендаторов в квартире, а также факты иных посягательств. В ходе проверки также будут изучены жилищно-бытовые условия проживания пожилой женщины на предмет необходимости оказания дополнительной социальной поддержки", - добавляет СУСК.
В полиции РИА Новости сообщили, что с заявлением о нарушении прав пожилой женщины обратилась ее родственница, проводится проверка.
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