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Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
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РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек

14:54 26.02.2020
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© REUTERS / Remo CasilliЛюди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
© REUTERS / Remo Casilli
РИМ, 26 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Число умерших из-за заражения коронавирусом в Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Борелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, отметил, что в общее число зараженных включены все умершие и выздоровевшие люди.
Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях. Все они зафиксированы на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.
В среду утром власти Эмилии-Романьи официально уведомили о первом летальном исходе в результате заражения коронавирусом на территории области. Речь идет о 70-летнем пациенте, постоянно проживавшем в Ломбардии. Он скончался в больнице города Пьяченца. По информации медиков, мужчина страдал серьезными заболеваниями.
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Кроме того, в среду стало известно о выздоровлении китайской туристки, находящейся вместе с мужем на лечении в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.
В конце января у этой пожилой супружеской пары, приехавшей на отдых в Италию, был выявлен коронавирус. Это был первый случай заражения на Апеннинах. Туристов немедленно поместили в институт Lazzaro Spallanzani. Их состояние в начале оценивалось врачами как тяжелое. Однако 21 февраля тест на коронавирус у мужчины впервые дал отрицательный результат. В среду аналогичный результат был получен во время тестирования женщины.
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