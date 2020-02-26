Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек

Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия

РИМ, 26 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Число умерших из-за заражения Число умерших из-за заражения коронавирусом Италии выросло до 12, всего с момента начала эпидемии зафиксированы 374 случая заражения, сообщил в среду в ходе пресс-конференции в Риме глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Борелли, который 31 января был назначен правительством комиссаром по осуществлению режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, отметил, что в общее число зараженных включены все умершие и выздоровевшие люди.

Ранее сообщалось об 11 смертельных случаях. Все они зафиксированы на севере Италии в областях Ломбардия и Венето. Все умершие были людьми пожилого возраста, некоторые их них страдали серьезными хроническими заболеваниями.

В среду утром власти Эмилии-Романьи официально уведомили о первом летальном исходе в результате заражения коронавирусом на территории области. Речь идет о 70-летнем пациенте, постоянно проживавшем в Ломбардии. Он скончался в больнице города Пьяченца. По информации медиков, мужчина страдал серьезными заболеваниями.

Кроме того, в среду стало известно о выздоровлении китайской туристки, находящейся вместе с мужем на лечении в Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.