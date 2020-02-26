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В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь
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РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь

14:52 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров поддержал предложение уничтожать незаконный алкоголь. По мнению парламентария, любую незаконную продукцию, особенно такую, просто обязаны уничтожать.
Ранее СМИ сообщали, что в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Отмечается, что речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей, уничтожался после изъятия, сегодня данная мера предусмотрена только для контрафактной спиртосодержащей продукции.
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"Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений. При этом такие меры помогут бороться с фальсификатом, но нам надо находить инструменты, методы маркировки алкогольной продукции, чтобы мы могли совершенно простым способом на смартфонах, как маркировка лекарств, выявлять фальсификат, потому что контролеров не наберешься, а каждый гражданин сможет проверить, настоящий продукт или нет. Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам", - сказал РИА Новости Петров.
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