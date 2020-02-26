В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров поддержал предложение уничтожать незаконный алкоголь. По мнению парламентария, любую незаконную продукцию, особенно такую, просто обязаны уничтожать.
Ранее СМИ сообщали, что в марте Госдума планирует рассмотреть законопроект правительства об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Отмечается, что речь идет о том, чтобы незаконный алкоголь, выявленный в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей, уничтожался после изъятия, сегодня данная мера предусмотрена только для контрафактной спиртосодержащей продукции.
17 декабря 2018, 03:47Во Владивостоке изъяли 18 тысяч литров незаконно продаваемого алкоголя
"Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений. При этом такие меры помогут бороться с фальсификатом, но нам надо находить инструменты, методы маркировки алкогольной продукции, чтобы мы могли совершенно простым способом на смартфонах, как маркировка лекарств, выявлять фальсификат, потому что контролеров не наберешься, а каждый гражданин сможет проверить, настоящий продукт или нет. Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам", - сказал РИА Новости Петров.
29 марта 2018, 09:28В ГД внесли проект об ужесточении наказания за незаконный оборот алкоголя