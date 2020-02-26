В комитете Госдумы поддержали идею уничтожать незаконный алкоголь

"Любую контрафактную продукцию, особенно алкоголь, просто обязаны уничтожать. Это единственно правильный путь. У меня сомнения вызывает уничтожение продуктов питания, но уничтожение алкоголя не вызывает никаких сомнений. При этом такие меры помогут бороться с фальсификатом, но нам надо находить инструменты, методы маркировки алкогольной продукции, чтобы мы могли совершенно простым способом на смартфонах, как маркировка лекарств, выявлять фальсификат, потому что контролеров не наберешься, а каждый гражданин сможет проверить, настоящий продукт или нет. Такая маркировка в России появляется, и это будет самым мощным ударом по бутлегерам", - сказал РИА Новости Петров.